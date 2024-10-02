В Украине выпустили монету в честь Усика, но она понравилась не всем

Боксера до сих пор обвиняют в неоднозначной позиции

В День защитников и защитниц Украины Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный вместе с украинским боксером, чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком презентовали памятную монету "Абсолютный".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook. Усик выступил на мероприятии онлайн.

Новая монета посвящена незаурядному событию на мировой спортивной арене, а именно исторической победе Усика в мае 2024 в бою против британца Тайсона Фьюри. Александр тогда стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Яркая победа Усика занимает почетное место на Олимпе украинского спорта. Благодаря его непобедимой силе духа и несгибаемой вере, весь мир знает, что даже в самые сложные времена украинцы способны на великие свершения", — заявил Пышный.

Некоторые пользователи раскритиковали НБУ из-за монеты в честь Усика. Дело в том, что Александр неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний во время войны на Донбассе. Кроме того, боксер активно поддерживает УПЦ, которую связывают с Московским патриархатом. Из-за этого чемпион даже попал в базу "Миротворца". Также в сети не довольны тем, что НБУ не выпустил монету в честь украинских олимпийцев и паралимпийцев.

Напомним, недавно Усик на пути в Лондон, где состоялся вечер бокса Джошуа — Дюбуа, был задержан польскими правоохранителями в аэропорту Кракова. Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр назвал инцидент "недопониманием", а также поблагодарил президента страны. Позднее СМИ озвучили несколько версий случившегося. Сейчас боксер находится в Испании, где готовится к реваншу с "Цыганским королем".