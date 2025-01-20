Ожидаются курсовые ралли? Как инаугурация президента США повлияет на доллар в Украине

В течение недели, 20-26 января, на межбанке доллар не подорожает более 42,40 гривен, а на наличном рынке – 42,70 гривен

На прошлой неделе курс доллара на рынке падал. Эксперт прогнозирует, что в течение 20-26 января гривна может еще укрепиться, но не намного.

В течение этой недели курс продажи доллара на межбанке будет колебаться в коридоре 42,15-42,40 гривен, а на наличном — 42,50-42,70 гривен. Об этом рассказал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает "ТСН".

Он отмечает, что на предпоследней неделе января курс гривны может упасть или вырасти из-за политических действий в США.

"В частности, инаугурация 20 января нового президента США и его первые заявления по экономической политике страны, например, об уже анонсированной политике сильного доллара", — пояснил Забловский.

Курс доллара в Украине по состоянию на 20 января

По данным портала "Минфин", в понедельник, 20 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,0 грн (покупка) и 42,60 (продажа). Наличный курс — 42,60 (покупка) и 42,64 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,1257 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые эксперты предполагают, что курс доллара в Украине в конце года вырастет до 47 гривен.