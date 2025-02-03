Пенсия некоторых украинцев вырастет почти на тысячу. Кто получит увеличенные выплаты в феврале

Одной категории пожилых лиц предусмотрено начисление надбавки

Пенсионерам, при различных обстоятельствах и условиях, предусмотрена надбавка к их выплатам. В феврале некоторые из них смогут получить доплату в почти 1 тысячу гривен.

Пенсионеры, имеющие ухудшенное состояние здоровья, получат доплату к пенсии в 944 гривны. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Согласно закону, такая надбавка предусмотрена для пенсионеров старше 80 лет, которые проживают в одиночестве, получают пенсию по возрасту и нуждаются в постороннем уходе из-за ухудшенного состояния здоровья.

Чтобы оформить такую надбавку, пожилой человек должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать необходимые документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья, в частности, заключение врачебно-консультативной комиссии.

Однако стоит обратить внимание, что сумма надбавки может меняться, ведь она высчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 2025 год — это 2 361 гривны).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из видов надбавки к пенсии можно оформить только при наличии специального удостоверения.