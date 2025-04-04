Долги не остаются безнаказанными – где проверить аресты на счета и имущество
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Часть украинцев может и не знать, что их счета на грани ареста. Бесплатно можно проверить это в трех источниках
Счета могут арестовать из-за неуплаченных штрафов, долгов за коммунальные услуги или по кредиту. Проверить себя, не являетесь ли вы злостным неплательщиком можно в трех государственных официальных источниках.
"Телеграф" отмечает, что задолженность может возникнуть и не по вине человека, а из-за, например, неправильно введенных реквизитов.
Единый реестр должников – erb.minjust.gov.ua
Это база данных о должниках, которая обновляется в режиме реального времени. Там содержатся данные: ФИО должника, предоставившего исполнительный документ, номер производства, категория взыскания — штраф, алименты и т.д.
Единый государственный реестр исполнительных производств – asvpweb.minjust.gov.ua
Здесь можно проверить, открыты ли исполнительные производства, по которым могли наложить аресты.
Дия – diia.gov.ua
Проверить аресты на счета и имущество можно в разделе "Сервисы" — "Исполнительные производства". Если есть открытые исполнительные производства, можно узнать об арестах счетов или имущества.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за коммунальных долгов некоторые услуги могут отключаться. Сделать это могут даже через месяц после возникновения задолженности.