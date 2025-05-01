Пенсионерам из 9 областей выплатят дополнительные деньги: кому и какую сумму ждать
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Претендуют на помощь сотни тысяч украинцев
Часть людей в Украине получает пенсии и социальные выплаты менее 3000 грн. В девяти областях таким гражданам доплачивают от ООН.
Программу продлили и на май. Кроме пенсионеров с минималкой, получить деньги могут люди с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь вместо пенсии. В общей сложности такую помощь получают 507 тысяч украинцев.
Речь идет о доплате до 3250 грн. Размер выплаты индивидуальный – это разница между 3250 грн и той суммой, которую человек уже получает. К примеру, если пенсия или социальная выплата составляет 2 300 грн, доплата от ООН составляет 950 грн.
Главные условия:
- проживание в регионах, где продолжаются или возможны боевые действия;
- доход менее 3250 грн в месяц;
- отсутствие другой международной финансовой помощи.
Отдельно обращаться не нужно. Деньги начисляются автоматически через банк или Укрпочту, в зависимости от выбранного способа получения пенсии или выплат.
Помощь касается жителей 9 областей:
- Запорожской
- Днепропетровской
- Донецкой
- Луганской
- Николаевской
- Сумской
- Черниговской
- Харьковской
- Херсонской.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам, которым исполняется 70, 75 или 80 лет в мае, стоит ожидать большей пенсии. Доплата начисляется за возраст.