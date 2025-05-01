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Пенсионерам из 9 областей выплатят дополнительные деньги: кому и какую сумму ждать

Автор
Галина Михайлова
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Большую выплату получат не все пенсионеры
Большую выплату получат не все пенсионеры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Претендуют на помощь сотни тысяч украинцев

Часть людей в Украине получает пенсии и социальные выплаты менее 3000 грн. В девяти областях таким гражданам доплачивают от ООН.

Программу продлили и на май. Кроме пенсионеров с минималкой, получить деньги могут люди с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь вместо пенсии. В общей сложности такую помощь получают 507 тысяч украинцев.

Речь идет о доплате до 3250 грн. Размер выплаты индивидуальный – это разница между 3250 грн и той суммой, которую человек уже получает. К примеру, если пенсия или социальная выплата составляет 2 300 грн, доплата от ООН составляет 950 грн.

Главные условия:

  • проживание в регионах, где продолжаются или возможны боевые действия;
  • доход менее 3250 грн в месяц;
  • отсутствие другой международной финансовой помощи.

Отдельно обращаться не нужно. Деньги начисляются автоматически через банк или Укрпочту, в зависимости от выбранного способа получения пенсии или выплат.

Помощь касается жителей 9 областей:

  • Запорожской
  • Днепропетровской
  • Донецкой
  • Луганской
  • Николаевской
  • Сумской
  • Черниговской
  • Харьковской
  • Херсонской.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам, которым исполняется 70, 75 или 80 лет в мае, стоит ожидать большей пенсии. Доплата начисляется за возраст.

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#ООН #Пенсии #Доплата