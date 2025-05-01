Пенсионерам из 9 областей выплатят дополнительные деньги: кому и какую сумму ждать

Претендуют на помощь сотни тысяч украинцев

Часть людей в Украине получает пенсии и социальные выплаты менее 3000 грн. В девяти областях таким гражданам доплачивают от ООН.

Программу продлили и на май. Кроме пенсионеров с минималкой, получить деньги могут люди с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь вместо пенсии. В общей сложности такую помощь получают 507 тысяч украинцев.

Речь идет о доплате до 3250 грн. Размер выплаты индивидуальный – это разница между 3250 грн и той суммой, которую человек уже получает. К примеру, если пенсия или социальная выплата составляет 2 300 грн, доплата от ООН составляет 950 грн.

Главные условия:

проживание в регионах, где продолжаются или возможны боевые действия;

доход менее 3250 грн в месяц;

отсутствие другой международной финансовой помощи.

Отдельно обращаться не нужно. Деньги начисляются автоматически через банк или Укрпочту, в зависимости от выбранного способа получения пенсии или выплат.

Помощь касается жителей 9 областей:

Запорожской

Днепропетровской

Донецкой

Луганской

Николаевской

Сумской

Черниговской

Харьковской

Херсонской.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам, которым исполняется 70, 75 или 80 лет в мае, стоит ожидать большей пенсии. Доплата начисляется за возраст.