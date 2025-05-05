Какой ожидается пенсия у 60-летнего, имеющего 40 лет стажа, но мизерную зарплату

Пенсию в почти 2300 грн в 2025 будут получать те, кто имеет сверхурочный стаж в 40 лет и доход в 5 тысяч

На размер пенсии значительно влияет сумма заработной платы, возраст выхода на пенсию, а также количество лет страхового стажа. Но сверхурочного стажа не достаточно для значительной пенсии, если доход маловат.

Какой будет выплата на отдыхе у мужчины, которому в 2025 году исполнилось 60 лет и у него сверхурочный стаж, но зарплата ниже минимальной в 8 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Украинец имеет право выйти на пенсию в 2025, если достиг пенсионного возраста, то есть 60. При условии, если он будет иметь страховой стаж в 40 лет и получать зарплату, которая не более 5 тысяч гривен, его пенсия будет составлять всего 2279 гривен.

Однако, если бы его стаж был бы 35 лет, тогда сумма пенсии достигала бы 1917 гривен.

Обратите внимание, что сумма была рассчитана на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается пенсия у тех, кто имеет 50 тысяч зарплаты, но всего 15 лет стажа.