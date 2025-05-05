Чем отличается пенсия за выслугу лет от пенсии по возрасту

Специалисты объяснили, есть ли между ними различия

Пенсия по возрасту и за выслугу лет в Украине сейчас рассчитывается по одной формуле, поэтому разницы между этими выплатами нет.

Льготный стаж дает право на досрочный уход на пенсию, но он никак не влияет на конечную сумму. Об этом пишет издание "На пенсии".

Там объяснили, что для пенсии за выслугу лет и по возрасту берут одну и ту же формулу для расчета, поэтому размер первой выплаты никак не отличается от другой.

Специалисты также добавили, что в выписке "пенсия по возрасту" — это лишь технический момент.

"Фактически у вас продолжает действовать пенсия за выслугу лет — это указано в начале распоряжения о ее назначении", — говорится в сообщении.

Напомним, что пенсионеру могут пересчитать его выплату. Ему просто нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и в нем не обязательно указывать причину обращения, но можно попросить ПФУ самостоятельно определить оптимальный вариант перерасчета выплаты.

Ранее "Телеграф" писал о том, могут ли уволить работающего пенсионера только через его возраст.