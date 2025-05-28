Выгодно ли хранить сбережения в валюте в течение года: пример на 100 долларах

"Телеграф" узнал, будет ли доход с обмена 100 долларов, которые лежали год

Заработать на курсе доллара можно с помощью своевременного обмена валюты. Сумма прибыли будет зависеть только от того, через какое время состоится продажа валюты, и как за этот период будут колебаться показатели.

"Телеграф" решил узнать, сколько можно было заработать, купив доллары в 2024 году и продав их через год Такой расчет сделан на основе официальных курсов обмена валют от банков Украины на сайте Минфин.

Согласно данным за 27 мая 2024 года, средний курс продажи доллара составлял 40,50 гривен. То есть для покупки 100 долларов нужно было заплатить 4050 гривен.

Через год, 27 мая 2025 года, курс покупки доллара в банках достиг 41,30 гривны. Таким образом, при продаже 100 долларов украинец получил бы 4130 гривен.

Разница между затратами на покупку и суммой, полученной при обмене, составляет 80 гривен прибыли. Да, доход незначительный. Кроме того, не забывайте, что в Украине продолжается инфляция, которая является постоянным спутником валют, поэтому гражданин все равно не был бы в "плюсе".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, депозит в какой валюте дает существенно большую прибыль.