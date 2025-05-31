Значительно ли отличается пенсия украинцев, что работают, от тех, кто отдыхает

Разница точно есть

В Украине пенсионеры могут отдыхать после оформления выплаты, но есть те, что по собственной инициативе продолжают работать. Соответственно пенсия будет больше у тех, кто работает.

В Пенсионном фонде обнародовали информацию о распределении численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий в апреле 2025 года. Среди них также есть пенсионеры и работающие пожилые лица.

Согласно данным, в апреле пенсионеры на отдыхе получили в среднем 6341 гривну. В то же время у работающих сумма составляет 6863 гривны. То есть разница — 522 гривны.

В ПФУ также объяснили, что большинство украинцев получает пенсию по возрасту, а именно 72,5%. 15,2% граждан оформили пенсию по инвалидности. Между тем 6,6% лиц имеют выплаты в связи с потерей кормильца. Еще 5% выплачивают пенсии за выслугу лет. А вот меньше всего составляют социальные пенсии (0.53%) и пожизненное содержание (0,04%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким должен быть доход и страховой стаж, чтобы пенсия в 60, 63 и 65 лет была хотя бы минимальна.