Одна привычка "съедает" до почти 1300 гривен. На чем можно сэкономить

Почти каждый утром любит выпить кофе

Насобирать долларов можно на чем угодно, например сэкономив на ежедневном растворимом кофе утром. Вероятно, это не принесет больших сбережений, но они точно будут.

К примеру, если ежедневно не пить одну чашку кофе NESCAFÉ, за год можно сэкономить более 1270 гривен. Это передает "Телеграф", учитывая среднюю цену пачки кофе, граммы в нем и на сколько чашек можно разделить продукт в Министерстве финансов Украины.

Одна пачка NESCAFÉ весом 210 граммов позволяет приготовить примерно 125 чашек, а стоимость одной ложки кофе (на одну порцию) составляет около 3,5 гривны. Если ежедневно пить по одной чашке дома, то за год это (365 дней умножить на 3,5 гривны) 1277,50 гривны.

Кажется, мелочь – но эту сумму можно потратить на домашний интернет, бытовые товары или продукты.

Ранее мы также анализировали, какую сумму долларов удастся сэкономить, если бросить курить до декабря текущего года.

Напомним, что "Телеграф" писал о том, сколько долларов можно собрать через один, два или пять лет, если ежедневно откладывать по 500 гривен в месяц.