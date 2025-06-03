Сейчас дешевле почти на 50 грн. Где выгодно купить крепкие напитки в супермаркетах

Мы сравнили ценники в популярных супермаркетах

Алкоголь в супермаркетах может существенно отличаться в цене. Местами ценники могут быть выше аж на почти 50 гривен.

"Телеграф" сравнил актуальные ценники на Green Day и Prime World Class в крупных торговых сетях, чтобы выяснить, где выгоднее всего купить эти бренды. Разница в цене за одну и ту же бутылку может достигать десятков гривен, особенно во время акций.

Цены на Green Day в супермаркетах

В "Сільпо" обычную водку Green Day продают за 144,0 гривны, но пол литра. За литр просят 269,0 гривны.

Между тем у "Auchan" есть только 0,7 литра. Ценник на стандартную водку составляет 215,0 гривен.

За 0,5 литра Green Day в "Metro" нужно заплатить 123,90 гривны. 700 миллилитров стоят 169,90 гривны, то есть на 46 гривен дешевле, чем у "Auchan2. Это самая большая разница среди всех предлагаемых продуктов.

Стоимость Prime в магазинах

В то же время, стоимость водки Prime World Class в "Сільпо" составляет 109,0 гривен, если покупать 0,5 литров. 700 миллилитров стоят 169,0 гривны. Этот магазин выставил их с акционными ценниками.

В "Auchan" такую же водку можно купить за 109,0 гривен (0,5 л) и 149,0 гривны (0,7 л). Пока это акционные предложения.

Поллитровую Prime World Class в "Фора" можно купить еще дешевле — за 104,90 гривен. Бутылка в 700 миллилитров также имеет еще меньшую цену, чем в других магазинах – 150,90 гривен. Заметьте, что на них сйечас действуют акции.

Итак, самая дешевая поллитровая бутылка Green Day есть у "Metro", а Prime — у "Фора".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где не переплатить за 5 литров подсолнечного масла.