Каким условиям надо соответствовать, чтобы в 60 лет иметь 15 тысяч пенсии

Для такой пенсии нужно зарабатывать не менее 34 тысяч

Пенсию в 15 тысяч гривен может получать украинец в 60 лет, если имеет определенное количество стажа и точный размер зарплаты.

Чтобы определить точную норму стажа и необходимый размер дохода, чтобы в 2025 году 60-летнему украинцу получать, вероятно, от 15 тысяч гривен пенсии "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор.

Если страховой стаж мужчины в 2025 году составляет 32 года, то есть норму, которая необходима для выхода на пенсию в 60 лет, тогда зарплата должна быть не ниже 42 787 гривен, чтобы ему получать 15 тысяч гривен пенсионного начисления.

В то же время если стажа больше, например 40 лет, если человек пошел работать в 20 лет, тогда зарплата для пенсии в 15 тысяч гривен в 60 лет должна быть около 34 тысяч гривен.

Заметим, что у мужчины не будет дополнительных выплат, ведь он не относится к льготным категориям населения, в частности, ветеран войны, ребенок войны, почетный донор, лицо, имеющее заслуги перед Родиной и т.д.

Кроме того, сумма пенсии, вычисленная калькулятором, может отличаться от фактической при ее оформлении в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсия этих украинцев увеличится в июне.