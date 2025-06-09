Магазины массово снижают цены на iPhone. Где он самый дешевый

Украинцы сейчас могут сэкономить более 14 тысяч на айфоне 16, если будут покупать его в одном магазине

На айфон 16 плюс украинские магазины начали массово ставить акции. Местами разница между переписанными ценниками составила 12 300 гривен.

"Телеграф" проанализировал стоимость Apple iPhone 16 Plus на 256GB памяти в пяти популярных сетях техники и посчитал, где на нем можно больше сэкономить. Среди магазинов есть "Ябко" и "Yabloka".

Существеннее всего цена на айфон упала в "Estore". Первоначальная цена до акции составила 54 999 гривен, а текущая — 42 699 гривен. Разница превысила 12 тысяч гривен.

Однако есть еще более выгодное предложение и оно продается в "Storeinua". Там ценник зафиксировался около 40 878 гривен, вместо 46 522 гривен. То есть здесь уже можно сэкономить до почти 14 130 гривен.

Сколько он стоит в других магазинах

В других сетях также проходят акции. Например:

в "Ябко" iPhone 16 Plus с такой же памятью можно купить за 41 099 гривен. До акции он стоил 44181 гривны;

"Yabloka" также предлагает купить его за 41 099 гривен, а до акции цена смартфона была 44 058 гривен;

"Istore" выставил акционный ценник в 41 149 гривен вместо 44 852 гривен;

"Grokholsky" продает айфон за 41 179 гривен. Ранее его цена составляла 45410 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму долларов нужно откладывать ежемесячно, чтобы купить новенький айфон.