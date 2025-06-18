Мед, финики, стевия и не только. Какие есть более полезные заменители сахара для вашего рациона

Есть пять продуктов, которые можно употреблять вместо обычного сахара

Сахар употребляет почти каждый, добавляя в горячие напитки утром или во время приготовления десертов. Однако если вы больше не хотите есть этот продукт, то есть альтернативы, которые могут не только сохранить приятный вкус в блюдах, но и быть более полезными.

Некоторые заменители сахара являются более дорогими, но если главная цель является сохранение пользы и более или менее вкуса, то можно начать со стандарта — меда. О других продуктах ниже написал "Телеграф".

Стоит напомнить, что средняя цена на 1 килограмм сахара составляет 34,02 гривны, по данным Минфин. В месяц он подорожал на 0,50 гривен.

Сахар за месяц подорожал на 50 копеек

Чем более полезным можно заменить сахар

Одним из самых популярных природных подсластителей остается мед. К примеру в "Сільпо" самый дешевый полукилограммовый мед можно купить за 84,99 гривны.

Финики или финиковая паста – еще один вкусный и питательный вариант. Они подходят как заменители сладенького. Цены в "Сільпо" на финик стартуют от 34,99 гривны за 150 граммов.

Для тех, кто следит за калориями или имеет диабет, хорошим вариантом станет стевия — растительный заменитель, который в сотни раз слаще сахара, но не содержит калорий. За 400 граммов продукта в "Сільпо" нужно будет отдать 134,0 гривны — это самое выгодное предложение.

Можно еще подумать над кленовым сиропом, но и он дешевым точно не будет. За 250 мл в "Сільпо" нужно заплатить минимум 309,0 гривен. Тем временем с кокосовым сахаром кошельки похудеют на 199 гривен (250 граммов).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими продуктами можно заменить сыр.