Цены на колбасу "кусаются"? Что положить на бутерброд вместо нее

Местами средняя цена вареной колбасы достигает почти 412 гривен за кило

Цены на колбасные изделия в Украине достаточно высокие, и большинство задумывается над тем, чем можно заменить этот продукт.

"Телеграф" собрал для вас подборку заменителей этого продукта. Среди них есть товары, которые можно есть на завтрак, в обед и на ужин.

Среди самых популярных альтернатив есть:

Яйца – отличный источник белка и витаминов. В "АТБ" самый дешевый десяток можно взять за 59,90 гривны;

– отличный источник белка и витаминов. В "АТБ" самый дешевый десяток можно взять за 59,90 гривны; Паштеты – мясные или овощные, обычно значительно дешевле колбасы. В "АТБ" за этот продукт меньше всего можно заплатить 16,30 гривны. В упаковке 125 грамм;

– мясные или овощные, обычно значительно дешевле колбасы. В "АТБ" за этот продукт меньше всего можно заплатить 16,30 гривны. В упаковке 125 грамм; Куриный рулет. "АТБ" продает его по самой низкой цене в 163,90 гривны. Он весит 500 грамм;

"АТБ" продает его по самой низкой цене в 163,90 гривны. Он весит 500 грамм; Сыр (брынза). В "АТБ" меньше всего украинцы заплатят 65,90 гривны за 170 граммов;

В "АТБ" меньше всего украинцы заплатят 65,90 гривны за 170 граммов; Хумус – растительная белковая альтернатива. За 200 граммов хумуса в "АТБ" нужно будет отдать по меньшей мере 44,90 гривны.

Напомним, что сейчас средние цены на колбасу вареную таковы:

Колбаса вареная Алан лекарственная стоит в июле в среднем 411,43 гривны за 1 килограмм. Молочная в это время продается по цене в 150,05 гривен (400 граммов).

Колбаса вареная Ашан лекарственная имеет среднюю цену в 359,90 гривны. Ценник за 1 кг. Если брать молочную, то 354,90 гривны. Тоже за кило.

В то же время, за 1 килограмм колбасы вареной Глобино лекарственной нужно отдать 299,0 гривны.

Сколько стоит вареная колбаса

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем более полезным можно заменить подсолнечное масло.