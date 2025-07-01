Ціни на ковбасу "кусаються"? Що покласти на бутерброд замість неї

Місцями середня ціна вареної ковбаси сягає майже 412 гривень за кіло

Ціни на ковбасні вироби в Україні досить високі, і більшість замислюється над тим, чим можна замінити цей продукт.

"Телеграф" зібрав для вас підбірку замінників цього продукту. Серед них є товари, які можна їсти на сніданок, в обід і на вечерю.

Серед найпопулярніших альтернатив є:

Яйця – чудове джерело білка і вітамінів. В "АТБ" найдешевший десяток можна взяти за 59,90 гривень;

– чудове джерело білка і вітамінів. В "АТБ" найдешевший десяток можна взяти за 59,90 гривень; Паштети – м’ясні чи овочеві, зазвичай значно дешевші за ковбасу. В "АТБ" за цей продукт найменше можна заплатити 16,30 гривень. В упаковці 125 грамів;

– м’ясні чи овочеві, зазвичай значно дешевші за ковбасу. В "АТБ" за цей продукт найменше можна заплатити 16,30 гривень. В упаковці 125 грамів; Курячий рулет. "АТБ" продає його за найнижчою ціною в 163,90 гривень. Він важить 500 грамів;

"АТБ" продає його за найнижчою ціною в 163,90 гривень. Він важить 500 грамів; Сир (бринза). В "АТБ" найменше українці заплатять 65,90 гривень за 170 грамів;

В "АТБ" найменше українці заплатять 65,90 гривень за 170 грамів; Хумус – рослинна білкова альтернатива. За 200 грамів хумусу в "АТБ" потрібно буде віддати щонайменше 44,90 гривень.

Нагадаємо, що зараз середні ціни на ковбасу варену такі:

Ковбаса варена Алан лікарська коштує у липні в середньому 411,43 гривні за 1 кілограм. Молочна тим часом продається за ціною в 150,05 гривень (400 грамів).

Ковбаса варена Ашан лікарська має середню ціну в 359,90 гривень. Цінник за 1 кілограм. Якщо брати молочну, то 354,90 гривень. Теж за кіло.

Водночас за 1 кілограм ковбаси вареної Глобино лікарської потрібно віддати 299,0 гривень.

Скільки коштує варена ковбаса

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим більш корисним можна замінити соняшникову олію.