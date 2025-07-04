Сможете купить себе монитор "под елку", если ежедневно не будете тратить средства на одну мелочь

Пересмотрите один расход

Ежедневная привычка "забежать на мятный мохито после работы" может казаться мелочью. Но если прекратить тратить на это средства, то вы уже через 6 месяцев сможете купить монитор.

Сейчас самая популярная модель монитора стоит почти 12 тысяч гривен — Монитор 27" MSI MAG. Такая цена есть в Rozetka, передает "Телеграф".

Сколько стоит монитор в июле 2025 года.

Есть классический пример, как собрать эту сумму как можно быстрее, без сильной нагрузки на бюджет. Например, сэкономить на популярном летнем напитке мохито в кафе, который стоит в среднем 70 гривен. Он не кажется слишком дорогим: освежает, поднимает настроение, добавляет энергию. Но если посчитать расходы за месяц, то только на мохито уходит более 2 000 гривен. А за 172 дня, то есть почти полгода, эта сумма уже равна 12 000 грн. Именно столько стоит качественный монитор для работы, учебы или гейминга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы сможете купить новенький телефон Сяоми из магазина уже в этом месяце, если откажетесь от некоторых "маленьких радостей", в частности от ежедневного кофе и сладкого к нему.