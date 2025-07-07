Обвинили в отмывании средств и терроризме. Популярный банк заблокировал счет жене погибшего военного

В учреждении объяснили, почему решили расторгнуть договор в одностороннем порядке

При поступлении на банковскую карту крупной суммы средств при отсутствии подтверждения источника доходов банк может заблокировать счет. Однако "Райффайзенбанк" не просто заблокировал, но еще и в одностороннем порядке расторг контракт с клиентом.

Об этом сообщает пользовательница на портале Минфина. По ее словам, она получила немалую сумму денег от знакомой, которая продала пай своих дедушки и бабушки. Вырученные средства перевели на счет женщины.

"Три дня все было нормально, что-то купилось, отдались долги, и вот 13.06 вечером мне блокируют карту без увидомления, узнала я об этом в супермаркете, звоню по телефону на горячую линию и оказывается, что я пособник террористов, незаконное обогащение и отмывание средств (?!) и это все в пятницу вечером, оставляют меня, мою мать пенсионерку, моего сына инвалида с детства, без денег и с совершенно надуманными лживыми обвинениями! Даже нацкешбек заблокировали!" – говорится в сообщении.

Впоследствии женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что расторгают контракт. Для этого пользователь должна заполнить документы, а просьбу предоставить документы, которые подтвердят источник доходов, фактически проигнорировали.

"Мне сказали, нет, ничего не надо, мы в одностороннем порядке сами так решили, как говорится, сами обвинили, сами приговор вынесли, сами выполнили (?!) Хорошо, не так нет, после написания мной заявления, мне сказали, что на закрытие счета нужно 10 рабочих дней, и еще 3 дня на перевод на те реквизиты, что я предоставила, прошло уже 15 рабочих дней, а денег нет, сколько еще ждать и вообще ли это нормально?" — пишет женщина.

"Райффайзенбанк" заблокировал счет

Райффайзенбанк уже ответил на этот запрос, отметив, что якобы действовал по действующему законодательству и досадно, что такая ситуация произошла. В то же время, в учреждении не сообщили, когда средства вернутся на счет и почему отказались от документов, подтверждающих законность дохода.

Ответ банка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что клиентка "Монобанка" потеряла средства из-за контакта в телефоне.