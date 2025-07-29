З обігу вилучать "10 копійок": чому й коли українці платитимуть більше в магазинах

Нові правила заокруглення суми в чеку іноді можуть призводити до більших витрат для покупця

З 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок остаточно виводять з обігу в Україні. Це означає, що під час готівкових розрахунків почнуть діяти оновлені правила заокруглення сум у чеках.

Про це пише Національний банк. Це вже не перша хвиля вилучення дрібних грошей: раніше з ужитку вже зникли монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

Ці зміни торкнуться кожного, хто розраховується готівкою.

Йдеться про оновлені правила заокруглення суми в чеку — і вони не завжди будуть на користь покупця. Якщо клієнт сплачує картою, через додаток або онлайн — вартість товарів залишається точною до копійки, без будь-яких змін.

А ось у разі розрахунку готівкою підсумкова сума в чеку буде округлюватися за таким принципом:

суми, що закінчуються на 1-24 коп. — округлюються вниз до повної гривні (наприклад, 23,24 грн → 23,00 грн);

суми від 25 до 49 коп. — округлюються вгору до 50 копійок (напр., 23,26 грн → 23,50 грн);

суми від 51 до 74 коп. — округлюються вниз до 50 копійок (напр., 23,73 грн → 23,50 грн);

суми від 75 до 99 коп. — округлюються вгору до повної гривні (напр., 23,76 грн → 24,00 грн).

Інфографіка НБУ

Відтак, у деяких випадках покупець платитиме менше, а в інших — більше. У середньому, кажуть експерти, зміни будуть майже непомітними, адже йдеться не про зміну цін на товари, а лише про фінальну суму в чеку, і то тільки при готівковому розрахунку.

Варто також зазначити, що наявні в українців монети номіналом 10 копійок після 1 жовтня можна буде ще певний час обміняти в банках, однак використовувати їх у магазинах або при оплаті товарів уже не вийде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні почастішали випадки виявлення фальшивих гривень. Найчастіше підробки трапляються серед купюр великого номіналу — їх варто уважно перевіряти на світло та на дотик.