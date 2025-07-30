За неделю 10 долларов, а за полгода - уже 240. На чем можно сэкономить

Стоит пересмотреть свои расходы

Накапливать деньги не всегда сложно — иногда достаточно просто внимательнее относиться к ежедневным расходам. Даже незначительная сумма, которую удается сэкономить ежедневно, со временем превращается в ощутимую.

Экономия может начаться с чего угодно, например, со сладостей. Как можно собрать средства, рассказал "Телеграф".

Чтобы за одну неделю собрать 10 долларов, можно воздержаться от небольшой импульсивной покупки ежедневно — от шоколада, цена которого составляет почти 60 гривен, по данным АТБ. За семь дней можно собрать 420 гривен (то есть 10 долларов по курсу доллара в 41,84 гривны).

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Представьте, что вы держите такую привычку полгода, то есть 180 дней. За это время можно отложить уже 10050 гривен, или 240 долларов США.

Речь идет не о полном отказе от удовольствий, а об изменении подхода к мелким тратам. Даже небольшая ежедневная экономия способна дать ощутимый результат в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от чего стоит отказаться, чтобы стать владельцем новенького телевизора почти за 15 тысяч гривен.