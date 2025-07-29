Откажитесь только от одной траты: за сколько можно накопить на телевизор

Вы регулярно тратите на эту вещь, хотя фактически ее не используете

Телевизор — вещь недешевая, и не каждый может сразу выделить из своего бюджета значительную сумму. Однако, если немного сэкономить на некоторых расходах, собрать нужную сумму будет уже не так сложно.

Сейчас телевизор, например на Rozetka, стоит почти 15 тысяч гривен. Это модель от Samsung с диагональю экрана 43".

Купить телевизор Samsung

Такую сумму можно собрать, если отказаться от абонемента в спортзал. К примеру, если он стоит 2000 гривен, согласно предложению на "Рекорд GYM", то уже через 7,5 месяца вы сможете стать владельцем новенького телевизора. Обратите внимание, что в цену абонемента входят 12 занятий в месяц с тренером.

Абонемент в спортзал

Впрочем, есть и более дешевые варианты месячных абонементов — в частности за 750 гривен. Он предусматривает 3 посещения спортзала в неделю. Если сэкономить на нем, то на телевизор за 15 тысяч гривен придется откладывать примерно 1 год и 8 месяцев.

Абонемент в спортзал

Конечно, здоровье — на первом месте, но если временно перейти на тренировку дома или на свежем воздухе, то финансовая цель станет достижимой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно собрать почти 1000 долларов и купить на них новенький айфон 16.