Откажитесь только от одной траты: за сколько можно накопить на телевизор
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вы регулярно тратите на эту вещь, хотя фактически ее не используете
Телевизор — вещь недешевая, и не каждый может сразу выделить из своего бюджета значительную сумму. Однако, если немного сэкономить на некоторых расходах, собрать нужную сумму будет уже не так сложно.
Сейчас телевизор, например на Rozetka, стоит почти 15 тысяч гривен. Это модель от Samsung с диагональю экрана 43".
Такую сумму можно собрать, если отказаться от абонемента в спортзал. К примеру, если он стоит 2000 гривен, согласно предложению на "Рекорд GYM", то уже через 7,5 месяца вы сможете стать владельцем новенького телевизора. Обратите внимание, что в цену абонемента входят 12 занятий в месяц с тренером.
Впрочем, есть и более дешевые варианты месячных абонементов — в частности за 750 гривен. Он предусматривает 3 посещения спортзала в неделю. Если сэкономить на нем, то на телевизор за 15 тысяч гривен придется откладывать примерно 1 год и 8 месяцев.
Конечно, здоровье — на первом месте, но если временно перейти на тренировку дома или на свежем воздухе, то финансовая цель станет достижимой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно собрать почти 1000 долларов и купить на них новенький айфон 16.