За тиждень 10 доларів, а за пів року - вже 240. На чому можна зекономити

Варто передивитись свої витрати

Накопичувати гроші не завжди складно — іноді достатньо просто уважніше ставитися до щоденних витрат. Навіть незначна сума, яку вдається зекономити щодня, з часом перетворюється на відчутну.

Економія може початись з будь-чого, наприклад, зі солодощів. Як саме можна назбирати кошти, розповів "Телеграф".

Щоб за один тиждень зібрати 10 доларів, можна утриматись від невеликої імпульсивної покупки щодня — від шоколаду, ціна якого складає майже 60 гривень, за даними АТБ. За сім днів можна зібрати 420 гривень (тобто 10 доларів за курсом долара в 41,84 гривні).

Уявіть, що ви тримаєте таку звичку пів року, тобто 180 днів. За цей час можна відкласти вже 10 050 гривень, або 240 доларів США.

Йдеться не про повну відмову від задоволень, а про зміну підходу до дрібних витрат. Навіть невелика щоденна економія здатна дати відчутний результат у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від чого варто відмовитись, аби стати власником новенького телевізору за майже 15 тисяч гривень.