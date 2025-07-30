За тиждень 10 доларів, а за пів року - вже 240. На чому можна зекономити
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Варто передивитись свої витрати
Накопичувати гроші не завжди складно — іноді достатньо просто уважніше ставитися до щоденних витрат. Навіть незначна сума, яку вдається зекономити щодня, з часом перетворюється на відчутну.
Економія може початись з будь-чого, наприклад, зі солодощів. Як саме можна назбирати кошти, розповів "Телеграф".
Щоб за один тиждень зібрати 10 доларів, можна утриматись від невеликої імпульсивної покупки щодня — від шоколаду, ціна якого складає майже 60 гривень, за даними АТБ. За сім днів можна зібрати 420 гривень (тобто 10 доларів за курсом долара в 41,84 гривні).
Уявіть, що ви тримаєте таку звичку пів року, тобто 180 днів. За цей час можна відкласти вже 10 050 гривень, або 240 доларів США.
Йдеться не про повну відмову від задоволень, а про зміну підходу до дрібних витрат. Навіть невелика щоденна економія здатна дати відчутний результат у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від чого варто відмовитись, аби стати власником новенького телевізору за майже 15 тисяч гривень.