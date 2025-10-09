Новые карточки могут являться частью дроп-схем: что это такое и в чем главная опасность

До 20% новых карт в 2025 году может принадлежать дропам. Между тем, участие в такой схеме — "клеймо" на всю жизнь

По оценкам банков, в 2025 году дроп-активность может касаться 10–20% новых карт. С начала года выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт, а общий объем операций через дроп-схемы может достигать десятков миллиардов гривен.

Что нужно знать:

Дропы — это люди, которые помогают "отмывать" деньги через собственные карточки, сознательно, или по неосведомленности

Есть ряд примет, по которым можно определить дроп-схему

Участие в дроп-схеме, тем более добровольное — проблемы и клеймо на всю жизнь

Об этом рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА.

Анна Довгальская

Она напомнила, что "дропами" называют людей, которые сознательно или по неосведомленности позволяют мошенникам пользоваться их счетами или карточками.

"Дропы, по сути, являются посредниками между преступниками и финансовой системой. Однако такое "посредничество" является соучастием в противозаконной деятельности. Ведь через дропов "отмываются" или обналичиваются незаконно полученные средства", — пояснила банкирша.

Эксперт заметила, что увеличение эмитированных платежных карт может стать потенциальным источником увеличения дропов. Так, по итогам І квартала 2025 года в Украине эмитировано 137,5 млн карт — на 4% больше, чем в начале года.

Кроме того, распространение дроп-схем тесно связано с развитием p2p-переводов. Начиная с 2023 года в Украине резко увеличилось количество переводов от человека к человеку. В целях противодействия незаконной деятельности сейчас большинство банков ввели ограничения на карточные переводы. С 1 июня 2025 г. лимит на переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска составляет 100 тыс. грн в месяц, а для клиентов с высоким уровнем риска — 50 тыс. грн в месяц.

"Большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным", — напомнила Анна Довгальская.

Самые распространенные дроп-схемы

Банкирша рассказала о самых распространенных дроп-схемах:

Аренда карты . Владелец передает преступникам карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу.

. Владелец передает преступникам карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу. Денежный "мул" . Дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам.

. Дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам. "Одноразовый" дроп. Человек один раз передает карточку или доступ к ней, получает небольшое вознаграждение и больше не участвует в схеме.

Что касается социального "портрета" типичного дропа, то, по данным Анны Довгальской, чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, большая часть которых являются студентами, пенсионеры, безработные и т.д.

По ее наблюдениям около 60% дропов ищут "быстрые деньги" из-за финансовых затруднений, 25% — не осознают юридических последствий соучастия в преступлении, а 15% граждан действуют под манипуляцией или давлением, иногда бессознательно.

"Иногда дропами становятся из-за несколько наивного желания помочь знакомому человеку, который, например, просит "одолжить карточку". Очень часто инструментом давления становятся соцсети, в которых человек ведет себя слишком безопасно, доверительно или раскрепощенно. То есть в таких случаях дропы отчасти также вынужденные жертвы мошенников", — акцентировала эксперт.

Как определить заманивание в дроп-схему

Анна Довгальская рассказала, по каким признакам можно выявить привлечение к дроп-схемам:

Предложение "легких денег" за то, что вы просто предоставите карту или счет.

Отсутствие вразумительного объяснения, зачем нужен доступ к счету.

Предложение поступает в соцсетях или мессенджерах.

Отсутствие каких-либо проверок: общение только онлайн, без официальных документов.

"Все эти сигналы свидетельствуют: речь идет не о легальном заработке, а о мошеннической схеме", — акцентирует она.

Какие последствия могут быть для дропа

Банкир также сосредоточила внимание на возможных последствиях для дропов.

Блокировка счетов . Банк имеет право заморозить карту, видя подозрительные транзакции.

. Банк имеет право заморозить карту, видя подозрительные транзакции. Юридическая ответственность . Дроп фактически помогает отмывать средства, а это наказывается законом. По статье 209 УКУ можно получить до 12 лет тюрьмы.

. Дроп фактически помогает отмывать средства, а это наказывается законом. По статье 209 УКУ можно получить до 12 лет тюрьмы. "Черные списки" . Даже если человек избежит уголовного дела, банки могут занести его во внутренние базы рисковых клиентов. Это означает проблемы с кредитами, депозитами и даже открытием счетов в будущем.

. Даже если человек избежит уголовного дела, банки могут занести его во внутренние базы рисковых клиентов. Это означает проблемы с кредитами, депозитами и даже открытием счетов в будущем. Репутационные потери . Выйти из этого статуса почти невозможно. Единственный шанс – добровольно обратиться в полицию и сотрудничать со следствием. Но даже тогда доверие финансовых учреждений восстанавливается очень медленно.

. Выйти из этого статуса почти невозможно. Единственный шанс – добровольно обратиться в полицию и сотрудничать со следствием. Но даже тогда доверие финансовых учреждений восстанавливается очень медленно. Будущие жесткие ограничения. Планируется создание государственного Реестра дропов. Попадание в него будет означать официальный запрет на использование финансовых услуг. Сейчас готовится к рассмотрению Верховной Рады соответствующий законопроект, регулирующий ответственность дропов и регламентирующий создание "Реестра дропов".

Что делать, если попал на дроп-схему?

И наконец эксперт советует тем, кто уже попал на крючок мошенников и осознает ужасные для себя последствия не замалчивать проблему, а действовать по следующему алгоритму:

Немедленно прекратить любое взаимодействие с мошенниками. Уведомить свой банк, что данные вашей карты используются незаконно. Обратиться в полицию: это даст шанс рассматривать вас как жертву, а не соучастника.

"Позаботьтесь о будущем: не стоит обольщаться обманчивыми обещаниями легкого заработка, ведь сплошь и рядом за ними кроются очень серьезные последствия. Зато очень желательно сформировать собственную финансовую дисциплину, которая должна состоять прежде всего из осведомленности о мошеннических схемах, осмотрительности в пользе собственной: к знакомым или близким людям не всегда может быть оправдана", — подытожила Анна Довгальская.

Напомним, 10 марта сотрудники Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Пресс-служба БЭБ особо подчеркнула, что это удалось при содействии Национального банка Украины. БЭБ также привел список из 12 банков, где были открыты счета дропов. И судя по официальной отчетности НБУ, в этих банках обслуживается 69% всех украинцев (вкладчики-физлица) по состоянию на 1 февраля 2025 года.