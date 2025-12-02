"Нас кидают": фермер назвала сумасшедшую разницу между закупочной и рыночной ценой на свинину

Закупочные цены падают, а ценники в магазинах остаются высокими

Свиней на мясо у фермеров скупают гораздо дешевле, чем продают свинину. Цены на это мясо несколько упали, прежде чем снова пойти вверх.

Что нужно знать:

Закупочные цены на свиней снижаются

Стоимость свинины на рынке не уменьшается

У фермеров свиней берут в лучшем случае по 100 гривен за кг живого веса, а цены на свинину стартуют от 200

Об этом "Телеграфу" рассказала фермерка Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. По ее словам, свиней и поросят на живой вес у фермеров принимают по цене 75-100 гривен за килограмм.

Фермер добавила, что, несмотря на снижение закупочной цены, стоимость свинины и сала на рынке не снижается. По сути фермеров "кидают", говорит женщина.

Закупают живым весом одна цена, а придешь на базар – цена у них не падает. На сало, на мясо, такая же цена. Если было 250 мясо, значит 250. Если было сало 150-180, то такая у них и есть цена. И все. Кидают, — описала ситуацию фермер

Цены на свинину в Украине сейчас

По данным сайта Минфин, цены на свинину в супермаркетах по состоянию на 2 декабря стартуют от 206 гривен (грудинка). Средняя цена ошейка - 334,97 грн.

Цены на свинину декабрь 2025

Напомним, аналитик мясного рынка Николай Бабенко сообщил "Телеграфу", что в Украине в ближайшее время может появиться опасная дешевая свинина. Падение цены может быть связано не с ростом предложения, а со вспышками африканской чумы свиней.