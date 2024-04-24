Ребенок за миллион: в Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына, на деньги были планы (фото, видео)

Девушка попалась полиции на горячем

В Днепре 19-летняя девушка пыталась продать знакомой своего двухлетнего сына за 1 миллион гривен. Однако сделать этого ей удалось, поскольку ее на горячем при получении денег поймали полицейские управления миграционной полиции.

Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Полиции Днепропетровской области. Инцидент случился днем ранее. Тогда девушка пришла на оговоренное место, чтобы продать ребенка. Там она встретилась с "заказчицей".

"По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его избавиться. На вырученные деньги планировала открыть собственный бизнес. Преступление задокументировали полицейские управления миграционной полиции и следственного управления ГУНП в Днепропетровской области в сотрудничестве с управлением криминального анализа", — говорится в сообщении.

Ребенок был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. В настоящее время о мальчике заботятся врачи.

По месту жительства горе-матери был проведен обыск, в ходе которое были изъяты вещественные доказательства. Ей было вручено сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве няня избила ребенка на глазах у пассажиров в общественном транспорте. Женщина била девочку по лицу, чтобы та проснулась.