Суд в Днепре принял решение по горе-матери, которая пыталась продать сына за миллион

Злоумышленница может оказаться за решеткой на 15 лет

В Днепре матери, которая пыталась продать ребенка за миллион гривен, избрали меру пресечения. Девушку отправили в СИЗО с правом внесения залога.

Об этом сообщили в Нацополиции Украины. А в прокуратуре Днепропетровской области добавили, что в СИЗО горе-мать проведет 60 суток.

"Суд по ходатайству прокурора избрал подозреваемой в торговле малолетним сыном меру пресечения в виде содержания от стражи на 60 суток", — сказано в сообщении прокуратуры.

Чтобы выйти из СИЗО, 19-летняя девушка должна внести залог больше 1 млн гривен.

Напомним, что горе-мать была задержана правоохранителями 24 апреля при попытке продать своего 2-летнего сына за 1 млн гривен. Ребенок, по словам девушки, якобы мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке, поэтому нашла бездетную женщину, которой предложила его забрать.

Следователи Днепропетровской области сообщили злоумышленице о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Виннице мать пыталась утопить сына. 8-летнего мальчика чудом удалось вырвать из рук женщины и спасти.