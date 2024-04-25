Суд у Дніпрі ухвалив рішення щодо горе-матері, яка намагалася продати сина за мільйон

Зловмисниця може опинитися за ґратами на 15 років

У Дніпрі матері, яка намагалася продати дитину за мільйон гривень, обрали запобіжний захід. Дівчину відправили до СІЗО із правом внесення застави.

Про це повідомили у Нацполіції України. А в прокуратурі Дніпропетровської області додали, що у СІЗО горе-мати проведе 60 діб.

"Суд за клопотанням прокурора обрав підозрюваній в торгівлі малолітнім сином запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", — сказано в повідомленні прокуратури.

Щоб вийти із СІЗО, 19-річна дівчина має внести заставу понад 1 млн гривень.

Нагадаємо, що горе-мати було затримано правоохоронцями 24 квітня під час спроби продати свого 2-річного сина за 1 млн гривень. Дитина, за словами дівчини, нібито заважала їй влаштовувати особисте життя. Вона не хотіла виховувати та піклуватися про дитину, тому знайшла бездітну жінку, якій запропонувала її забрати.

Слідчі Дніпропетровської області повідомили зловмисницю про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Їй загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без неї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Вінниці мати намагалася втопити сина. 8-річного хлопчика дивом вдалося вирвати із рук жінки та врятувати.