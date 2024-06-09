В Днепре у жильцов дома из крана течет "кока-кола": в чем причина
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"Телеграф" узнал в чем была причина
У жителей Днепра из крана течет очень грязная вода. Речь идет о жилом массиве "Солнечный".
Соответствующее видео распространяется местными пабликами. В сообщении пишут, что из крана течет якобы кока-кола.
Скорее всего, это связано с тем, что на одной из улиц проводят ремонтные работы. Поэтому пока жители этого микрорайона вынуждены испытывать неудобства.
На данный момент бригада КП "Днепропроводоканал" проводит аварийно-восстанавливаемые работы, поэтому по некоторым адресам в городе было отключено водоснабжение. Об этом пишет "Наш Город" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Из-за аварийных работ в Чечелевском районе города, по улице Васильковская, 54.
Временно прекращено водоснабжение улиц:
- Круто;
- Актобинская;
- Измаильская;
- Васильковская.
Также проводятся аварийно-восстановительные работы по адресам:
- Улица Удаленная, 33 – временно прекращено водоснабжение всей улицы.
- Улица Прогрессивная, 5 – прекращено водоснабжение по улице Прогрессивная, 6, 8, 10, 12.
Обратите внимание, что именно на улице Прогрессивная находится жилой массив "Солнечный.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве снова прорвало трубу на "Лыбидской".