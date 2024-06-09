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В Днепре у жильцов дома из крана течет "кока-кола": в чем причина

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Из крана течет грязная вода Новость обновлена 09 июня 2024, 16:12
Из крана течет грязная вода. Фото Коллаж "Телеграф"

"Телеграф" узнал в чем была причина

У жителей Днепра из крана течет очень грязная вода. Речь идет о жилом массиве "Солнечный".

Соответствующее видео распространяется местными пабликами. В сообщении пишут, что из крана течет якобы кока-кола.

Скорее всего, это связано с тем, что на одной из улиц проводят ремонтные работы. Поэтому пока жители этого микрорайона вынуждены испытывать неудобства.

На данный момент бригада КП "Днепропроводоканал" проводит аварийно-восстанавливаемые работы, поэтому по некоторым адресам в городе было отключено водоснабжение. Об этом пишет "Наш Город" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из-за аварийных работ в Чечелевском районе города, по улице Васильковская, 54.

Временно прекращено водоснабжение улиц:

  • Круто;
  • Актобинская;
  • Измаильская;
  • Васильковская.

Также проводятся аварийно-восстановительные работы по адресам:

  • Улица Удаленная, 33 – временно прекращено водоснабжение всей улицы.
  • Улица Прогрессивная, 5 – прекращено водоснабжение по улице Прогрессивная, 6, 8, 10, 12.

Обратите внимание, что именно на улице Прогрессивная находится жилой массив "Солнечный.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве снова прорвало трубу на "Лыбидской".

Теги:
#Вода #Авария #Днепр