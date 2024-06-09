У Дніпрі в мешканців будинку з крана тече "кока-кола": в чому причина
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"Телеграф" дізнався у чому була причина
У мешканців Дніпра з крана тече дуже брудна вода. Мовиться про житловий масив "Сонячний".
Відповідне відео шириться місцевими пабліками. В повідомленні пишуть, що з крана тече нібито кока-кола.
Скоріше за все це пов'язано з тим, що на одній з вулиць проводять ремонтні роботи. Тому поки жителі цього мікрорайону вимушені терпіти незручності.
Станом на зараз бригада КП "Дніпроводоканал" проводить аварійно-відновлювані роботи, тому за деякими адресами у місті було відключено водопостачання. Про це пише "Наше Місто" з посиланням на прес-службу підприємства.
Через проведення аварійних робіт у Чечелівському районі міста, по вулиці Васильківська, 54.
Тимчасово припинено водопостачання вулиць:
- Крута;
- Актобинська;
- Ізмаїльська;
- Васильківська.
Також проводяться аварійно-відновлювальні роботи за адресами:
- Вулиця Віддалена, 33 – тимчасово припинено водопостачання всієї вулиці.
- Вулиця Прогресивна, 5 – припинено водопостачання по вулиці Прогресивна, 6, 8, 10, 12.
Зверніть увагу, що саме на вулиці Прогресивна і знаходиться житловий масив "Сонячний.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві знову прорвало трубу на "Либідській".