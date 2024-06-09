У Дніпрі в мешканців будинку з крана тече "кока-кола": в чому причина

"Телеграф" дізнався у чому була причина

У мешканців Дніпра з крана тече дуже брудна вода. Мовиться про житловий масив "Сонячний".

Відповідне відео шириться місцевими пабліками. В повідомленні пишуть, що з крана тече нібито кока-кола.

Скоріше за все це пов'язано з тим, що на одній з вулиць проводять ремонтні роботи. Тому поки жителі цього мікрорайону вимушені терпіти незручності.

Станом на зараз бригада КП "Дніпроводоканал" проводить аварійно-відновлювані роботи, тому за деякими адресами у місті було відключено водопостачання. Про це пише "Наше Місто" з посиланням на прес-службу підприємства.

Через проведення аварійних робіт у Чечелівському районі міста, по вулиці Васильківська, 54.

Тимчасово припинено водопостачання вулиць:

Крута;

Актобинська;

Ізмаїльська;

Васильківська.

Також проводяться аварійно-відновлювальні роботи за адресами:

Вулиця Віддалена, 33 – тимчасово припинено водопостачання всієї вулиці.

Вулиця Прогресивна, 5 – припинено водопостачання по вулиці Прогресивна, 6, 8, 10, 12.

Зверніть увагу, що саме на вулиці Прогресивна і знаходиться житловий масив "Сонячний.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві знову прорвало трубу на "Либідській".