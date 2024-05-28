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Забрали паспорта и запретили выезжать из Киева: суд объявил меру пресечения экс-заместителю Ермака Смирнову

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Андрей Смирнов Новость обновлена 28 мая 2024, 21:06
Андрей Смирнов. Фото Коллаж "Телеграф"

На подозреваемого возложили несколько процессуальных обязанностей

Во вторник, 28 мая, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. На прошлой неделе НАБУ и САП сообщили ему о подозрении.

Об этом стало известно из сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Заявление сделали в своем Telegram-канале.

"28 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в размере 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины, подозреваемому в незаконном обогащении на 15,7 млн грн", — говорится в сообщении.

Также отметили, что на подозреваемого возложили несколько процессуальных обязанностей, в том числе прибывать в суд, к детективу или прокурору по каждому требованию, не оставлять Киев без разрешения соответствующих лиц, а также обязательно сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы.

Кроме того, запретили общаться со свидетелями по делу и заставили сдать на хранение в соответствующий орган свои паспорта и другие документы, дающие право на выезд/въезд из Украины и обратно.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – два месяца, до 28 июля текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что НАБУ вручило подозрение украинскому министру. Он подозревается в организации схемы с землей.

Теги:
#САП #НАБУ #Андрей Смирнов #ВАКС