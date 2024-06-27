Света не будет по 12 часов: графики отключения в Днепре на 27 июля

Графики будут действовать в течение суток

В четверг, 27 июня, в Днепре будут применять графики стабилизационных отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает компания Укрэнерго в своем telegram-канале. Отмечается, что свет будут выключать с 00:00 до 24:00.

"Объем ограничений, как и сегодня, будет самым большим с 17:00 до 23:00", — добавили в компании.

Тем временем в ЦЭК рассказали, в какое время и какую очередь будут отключать электроэнергию в городе 27 июня:

с 00:00 до 04:00 будут применяться отключения III и IV очередей;

с 04:00 до 08:00 будут применяться отключения V и VI очередей;

с 08:00 до 12:00 будут применяться отключения I и II очередей;

с 12:00 до 16:00 будут применяться отключения ІII и ІV очередей;

с 16:00 до 20:00 будет применяться отключение V и VI очередей;

с 17:00 до 21:00 будет применяться отключение I очереди;

с 20:00 до 23:00 будет применяться отключение IV очереди;

с 20:00 до 24:00 будет применяться отключение II очереди;

с 21:00 до 24:00 будет применяться отключение ІІІ очереди.

Ранее мы рассказывали, сколько в Украине еще будут отключать свет. Однако есть один фактор, который мог бы улучшить ситуацию.