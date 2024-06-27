Світла не буде по 12 годин: графіки відключення у Дніпрі на 27 липня

Графіки діятимуть протягом доби

У четвер, 27 червня, у Дніпрі застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє компанія Укренерго у своєму telegram-каналі. Зазначається, що світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00.

"Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00", — додали в компанії.

Тим часом у ЦЕК розповіли, в який час і яку чергу відключатимуть електроенергію у місті 27 червня:

з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення III та IV черг;

з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення V та VI черг;

з 08:00 до 12:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;

з 12:00 до 16:00 будуть застосовуватись відключення ІІІ та ІV черг;

з 16:00 до 20:00 застосовуватиметься відключення V та VI черг;

з 17:00 до 21:00 застосовуватиметься відключення I черги;

з 20:00 до 23:00 застосовуватиметься відключення IV черги;

з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІІ черги;

з 21:00 до 24:00 застосовуватиметься відключення ІІІ черги.

Раніше ми розповідали, скільки в Україні ще відключатимуть світло. Однак є один фактор, який міг би покращити ситуацію.