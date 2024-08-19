Пугаться не надо: в Украине заметили гигантскую ночную бабочку (фото)

Насекомое поражает размерами и уникальной окраской.

В Днепропетровской области обнаружили удивительную бабочку, которая впечатлила местных жителей. Находка вызвала живой интерес среди естествоиспытателей и любителей природы, ведь такого великана увидишь не каждый день.

Подавляющая часть этих бабочек обитает в тропических регионах. В Европе можно найти примерно 20 видов, отличающихся между собой формой крыльев и их цветовим оформлением. А эта удивительная бабочка была замечена в Каменском, о чем сообщило сообщество "Насекомые Украины" на своей Facebook-странице.

Что это за бабочка

Это – тополиный бражник, большая бабочка, длина которой может достигать от 65 до 85 мм. Бражник – ночная бабочка, как правило, светло-серого цвета, внешний вид напоминает опавшие листья тополя. Одной из интереснейших особенностей тополиного бражника является его способность имитировать сухие листья. Эта естественная маскировка помогает ему избегать хищников, ведь так он становится практически невидимым на фоне природы. Такие адаптации характерны для многих видов бабочек, но тополиный бражник поражает своим мастерством в этом.

Бражники ведут достаточно интересный образ жизни. Они потребляют очень мало пищи и живут посредством запасов, накопленных на стадии гусеницы. Основным источником их питания является цветочный нектар. Некоторые виды этих насекомых настолько тяжелые, что не могут приземлиться на цветок, потому пьют нектар, "зависая" в воздухе. Жизненный цикл большинства взрослых бабочек достаточно короткий, и тополиный бражник живет всего несколько недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опасный вредитель уничтожает растительность. Его тоже заметили в Днепропетровской области.