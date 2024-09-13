День города в Днепре вызвал немало споров: сперва перепутали дату, потом и вовсе отменили

В парках и скверах должны были проходить праздничные мероприятия

В Днепре отменены праздничные мероприятия 14-15 сентября, которые должны были состояться в честь Дня города. Приоритетом остается безопасность людей.

Об этом пишет местное издание "Наше місто" со ссылкой на Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета. Там отметили, что ранее планировалось провести в молодежном парке "Новокодакский" праздничное мероприятие.

Организаторы хотели создать настоящий праздник и программу для всей семьи. В центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко планировали провести праздничный концерт.

В сквере Западный хотели сделать праздник для детей с подарками и играми.

К слову, в минувшие выходные, 7-8 сентября, сразу несколько местных сайтов и активистов поздравили днепрян с Днем города. Некоторые утверждали, что этот праздник отмечается во второе воскресенье сентября. Другие говорили, что мероприятие проводится во вторые выходные месяца. Однако и те и те оказались неправы.

Днепр празднует День города в 2024 году 14 сентября. Это вторая суббота сентября, а не воскресенье, как утверждалось, или выходные.

По этому поводу высказался также мэр Днепра Борис Филатов:

"О двойной любви. Дорогие мои днепряне, а также уважаемые генералы, депутаты, рестораторы и все, все, все. Я очень рад, что вы так обеспокоены родным Днепром и важными для него датами. Но прекратите, пожалуйста, отправлять мне сообщения с приветствиями.

День города, согласно Уставу, всегда приходится на вторую субботу сентября. Вне зависимости от конкретной даты. То есть в этом году это 14 сентября! Я понимаю, что нам действительно не хватает радостных эмоций и теплой атмосферы. Поэтому всем разрешаю праздновать дважды. Обнимаю. Ваш городской глава", – написал Филатов.

Как отмечает "Информатор", городской совет Днепра утвердил документ 20 мая 2020. Это решение №63/57 городского совета 7-го созыва. Настоящий Устав заменил Устав территориального общества города Днепропетровска, который действовал с 13 июня 2001 года.

Фото: Информатор

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре на охрану "Пунктов незламности", а также укрытий, планируют потратить большую сумму.