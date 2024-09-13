День міста в Дніпрі викликав чимало суперечок: спершу переплутали дату, потім взагалі скасували

У парках та скверах мали проходити святкові заходи

У Дніпрі скасовано святкові заходи 14-15 вересня, які мали відбутися на честь Дня міста. Пріоритетом залишається безпека людей.

Про це пише місцеве видання "Наше місто" з посиланням на Департамент парків та рекреацію Дніпровської міської ради. Там зазначили, що раніше планувалося провести у молодіжному парку "Новокодакський" святковий захід.

Організатори хотіли створити справжнє свято та програму для всієї родини. У центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка планували провести святковий концерт.

У сквері Західний хотіли зробити свято для дітей із подарунками та іграми.

До речі, у минулі вихідні, 7-8 вересня, одразу кілька місцевих сайтів та активістів привітали дніпрян із Днем міста. Дехто стверджував, що це свято відзначається у другу неділю вересня. Інші говорили, що захід проводиться у другі вихідні місяці. Однак і ті, і ті виявилися неправими.

Дніпро святкує День міста у 2024 році 14 вересня. Це друга субота вересня, а не неділя, як стверджувалося, чи вихідні.

З цього приводу висловився також мер Дніпра Борис Філатов :

"Про подвійну любов…Дорогі мої дніпряни, а також шановні генерали, депутати, ресторатори і всі, всі, всі. Я дуже радий, що ви так переймаєтеся рідним Дніпром та важливими для нього датами. Але припиніть, будь ласка, слати мені повідомлення з привітаннями. Бо День міста, згідно Статуту, завжди припадає на другу (!) суботу вересня. Незалежно від конкретної дати.

Тобто цьогоріч це 14 вересня!!!Я розумію, що нам дійсно не вистачає радісних емоцій і тої теплої атмосфери. Тому всім дозволяю святкувати двічі. Обіймаю. Ваш міський голова.", – написав Філатов.

Як зазначає "Інформатор", міська рада Дніпра затвердила документ 20 травня 2020 року. Це рішення №63/57 міської ради 7-го скликання. Цей Статут замінив Статут територіального товариства міста Дніпропетровська, який діяв з 13 червня 2001 року.

Фото: Інформатор

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Дніпрі на охорону "Пунктів незламності", а також укриттів планують витратити велику суму.