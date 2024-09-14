"Полицейские тоже люди": милое видео с копами из Днепра подняло скандал в сети (видео)

Люди в комментариях разделились на два лагеря

Сеть всколыхнуло милое видео, на котором полицейские катаются на качелях. Событие произошло в Днепре 14 сентября и вызвало шквал эмоций у пользователей.

После публикации соответствующего видео в одном из местных каналов, в комментариях люди разделились на два лагеря.

"Когда ты серьезный полицейский, но в душе – ребенок. Обстановка в Днепре. Милее только котики", — говорится в сообщении.

На видео видно, как несколько курсантов полиции качаются на качелях и разговаривают. Заметим, что на полицейских шевронах есть буква "К", то есть курсант.

Однако, несмотря на это и милую простоту видео, в комментариях поднялся шквал эмоций. Некоторые из пользователей возмущены тем, что люди в рабочее время позволяют себе такое. Кто вообще отправлял ребят на передовую и фронт, оскорбляя.

Однако были и люди, которые порадовались такой простоте и милому контенту. Некоторые украинцы даже вступились за ребят, отметив, что если они курсанты, то есть им по 17-18 лет, и они имеют право на такое поведение.

Кто-то писал, что человек, независимо от профессии, может позволить себе так отдыхать, если это не переходит рабочие границы и нормы.

Напомним, в Днепре 14-15 сентября должны были праздновать День города, но гуляния отменили. Это вызвало неоднозначную реакцию днепрян и жителей города, возмущенных отсутствием развлечений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Prozorro заметили интересные тендеры, по одному из которых парикмахер из Днепра будет ремонтировать канализацию в городе.