"Поліцейські теж люди": миле відео з копами з Дніпра здійняло скандал в мережі (відео)

Люди в коментарях розділились на два табори

Мережу сколихнуло миле відео, на якому поліцейські катаються на гойдалках. Подія сталась у Дніпрі 14 вересня і викликала шквал емоцій у користувачів.

Після публікації відповідного відео в одному з місцевих каналів, в коментарях люди розділися на два табори.

"Коли ти серйозний поліцейський, але в душі – дитина. Обстановка в Дніпрі. Миліше тільки котики", — йдеться у повідомлені.

На відео видно, як кілька курсантів поліції гойдаються на гойдалках та розмовляють. Зауважимо, що на шевронах поліцейських є буква "К", тобто курсант.

Проте, попри це та дотепну простоту відео, в коментарях здійнявся шквал емоцій. Дехто з користувачів обурений тим, що люди в робочий час дозволяють собі таке. Хтось взагалі відправляв хлопців на передову та фронт, ображаючи.

Проте були й люди, які пораділи такій простоті та милому контенту. Деякі українці навіть заступились за хлопців, зазначивши, що, якщо вони курсанти, то їм по 17-18 років, і вони мають право на таку поведінку.

Хтось писав, що людина, не залежно від професії, може дозволити собі так відпочивати, якщо це не переходить робочі межі та норми.

Нагадаємо, у Дніпрі 14-15 вересня мали святкувати День міста, але гуляння скасували. Це викликало неоднозначну реакцію дніпрян та жителів міста, який обурились відсутністю розваг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Prozorro помітили цікаві тендери, за одним з яких перукарка з Дніпра ремонтуватиме каналізацію у місті.