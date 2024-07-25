Будут ли изымать авто у ФЛП: что нужно знать предпринимателям во время мобилизации

Могут ли у ФЛП забрать машину или водительские права?

В контексте текущей ситуации в Украине многие предприниматели переживают о том, как мобилизация может повлиять на их деятельность, особенно если она связана с использованием транспортных средств. Особое внимание привлекает ситуация с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП), которые используют автомобили в своей деятельности.

Эксперты объяснили, могут ли у ФЛП изъять авто или забрать водительское удостоверение. Вот ключевые аспекты ФОП, их автомобилей и водительских прав в связи с мобилизацией.

Двойной статус ФЛП: предприниматель или гражданин?

Прежде всего, важно осознать уникальность юридического статуса ФЛП. С одной стороны, в вопросах хозяйственной деятельности он выступает как субъект предпринимательства. С другой стороны, во всех других аспектах жизни он остается обычным гражданином. Эта дуальность имеет ключевое значение, когда речь заходит о мобилизации. В этом контексте государство рассматривает ФЛП исключительно как гражданина, а не как бизнес-единицу.

Военно-транспортная обязанность: угрожает ли он ФЛПам?

Военно-транспортная обязанность – это механизм, позволяющий государству при необходимости привлекать транспортные средства граждан и предприятий для нужд обороны. И так, эта обязанность распространяется на всех владельцев транспортных средств, включая ФЛП.

Однако есть важная деталь: в отличие от юридических лиц, ФЛП не обязаны отчитываться перед территориальными центрами комплектования (ТЦК) о наличии у них автомобилей. Это в определенной степени уменьшает риск того, что автомобиль ФЛП будет принудительно мобилизован.

Заберут ли у ФЛП авто

Последние изменения закона "О мобилизации" внесли существенное уточнение: если гражданин имеет в собственности только один автомобиль, это транспортное средство не подлежит передаче Вооруженным Силам Украины. Это хорошая новость для многих ФЛП, особенно тех, кто использует свой единственный автомобиль как для личных нужд, так и для бизнеса.

Однако эта норма может создать определенные сложности для ФЛП, которые в силу специфики своей деятельности используют несколько автомобилей. В таком случае все автомобили кроме одного теоретически могут быть переданы для нужд ВСУ.

Права на вождение: могут ли их ограничить?

Отдельным вопросом стоит возможность ограничения права на управление транспортным средством. Такое ограничение может быть наложено судом, но только в случае нарушения процедуры мобилизации, например, если ФЛП не является в ТЦК по вызову.

Однако закон предусматривает важное исключение: ограничение не может быть наложено, если использование автомобиля есть основным источником дохода. Это положение особенно актуально для ФЛП, чья деятельность напрямую связана с управлением транспортным средством.

Следует отметить, что такое ограничение не будет бессрочным. Оно действует до момента выполнения гражданином своих обязанностей перед ТЦК или отзыва требования ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат объяснил, как будет действовать новый закон о мобилизации для автомобилистов. Юрист подчеркнул, что забирать права не будут, однако есть нюансы.