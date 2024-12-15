Света не будет целый день: графики отключений на понедельник

Энергетики предупредили украинцев об отключениях света 16 декабря

В понедельник, 16 декабря в Украине будут действовать новые графики отключений света. Одновременно будут применяться несколько очередей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Это связано с ликвидацией последствий ударов российских ракет и дронов по энергообъектам Украины в ноябре-декабре текущего года.

Для бытовых потребителей отключения света будут выглядеть так:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса свет будут отключать с 7:00 до 21:00. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Украинцев также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двум городам Украины невозможно вернуть свет на все сутки в ближайшее время.