Света не будет целый день: графики отключений на понедельник
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Энергетики предупредили украинцев об отключениях света 16 декабря
В понедельник, 16 декабря в Украине будут действовать новые графики отключений света. Одновременно будут применяться несколько очередей.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Это связано с ликвидацией последствий ударов российских ракет и дронов по энергообъектам Украины в ноябре-декабре текущего года.
Для бытовых потребителей отключения света будут выглядеть так:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 12:00 – две очереди отключений;
- 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;
- 15:00 – 17:00 – две очереди отключений;
- 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;
- 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса свет будут отключать с 7:00 до 21:00. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Украинцев также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что двум городам Украины невозможно вернуть свет на все сутки в ближайшее время.