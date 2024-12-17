В Киеве коммунальщики под конец года решили расчистить часть реки почти за 62 миллиона

Водоем пытаются привести в порядок с 2021 года

Киевское КП "Плесо" в ноябре объявило тендер на расчистку части русла реки Лыбедь. Работы должны будут проходить в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Стоимость расчистки оценили в практически в 63 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные с сайта электронной системы публичных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие "Плесо" в ноябре 2024 года решило "внезапно" объявить о начале процедуры открытых торгов на обследование и расчистку русла реки Лыбедь. Стоимость работ оценили в 62 миллиона 74 тысячи гривен.

Победителем аукциона стало ООО "Арсенал-Буд Монтаж". С ним и подписало КП "Плесо" договор на обследование и расчистку русла реки Лыбидь в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах и приведение его в надлежащее техническое состояние.

Согласно тендерной документации, работы планируют проводить на участке русла реки между Столичным шоссе и рекой Днепр. В перечень работ входит вырезание кустов, расчистка от поваленных деревьев, вывоз мусора, разработка и вывоз грунта, восстановление благоустройства.

Срок выполнения работ — до конца сентября 2025 года.

При этом соучредитель ОО "ГР "Почайна" Аннабелла Морина подметила, что расчистке подлежит кусочек естественного русла длиной 350 метров. Активистка подчеркнула, что на Лыбеди не предполагается никакой дорогостоящей ревитализации, как на Почайне, где работы начались еще осенью 2021 года на участке русла длиной 650 метров.

Тем не менее, дорогостоящие работы по ревитализации на Почайне стоят на 22 млн гривен меньше, чем расчистка на Лыбеди, а именно — 40 млн гривен.

По ее мнению, таким образом КП "Плесо" хочет успеть "распилить" бюджетные деньги в уходящем 2024 году и именно поэтому такой дорогостоящий тендер был проведен под конец года.

Интересно, что согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Арсенал-Буд Монтаж" зарегистрировано в 2015 году в городе Южноукраинск Николаевской области.

Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем является Денис Стародубцев, а учредителем — Андрей Шиманович, у которого нет больше никакого бизнеса.

Напомним, власти Киева еще в 2021 году планировали начать полноценный проект по реконструкции и очистке реки Лыбедь. Тогда говорили о том, что в течение нескольких лет ее превратят в безопасный и очищенный водоем, где создадут территории общественного пространства. Однако эти планы так и не были реализованы.

Эксперты отмечали, что при проектировании нужно предусмотреть также природозащитные мероприятия, расчистку берегов, восстановление берегоукрепления, определение зоны рекреации и т.д.

Состояние водоема на данный момент очень плачевное, а вода в нем постоянно приобретает зеленый или коричневый цвет.

Часть реки Лыбедь в Киеве можно найти в Соломенском районе. Начало она берет возле улицы Светлодарской, проплывает в коллекторе под бульваром Вацлава Гавела и проспектом Любомира Гузара.

Длина реки составляет 17,1 километр, а площадь бассейна равна 66,2 квадратным километрам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевское КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку обмелевшего озера Синее, которое располагается на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе столицы. До этого торги не состоялись шесть раз.