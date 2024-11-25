Миллионы пойдут только на документы. В прифронтовом городе решили реконструировать инфраструктуру

Победителя тендера еще не определили

В Краматорске Донецкой области, который нередко попадает под обстрелы, объявили тендер на разработку документации для реконструкции котельной. Город находится примерно в 20 километрах от линии фронта.

Об этом говорится на портале zakupivli.pro. С 25 ноября по 3 декабря пройдет прием предложений.

Ожидаемая стоимость работ по разработке проектно-сметной документации проекта строительства с прохождением экспертизы по объекту: "Реконструкция котельной 186 квартала по ул.Юбилейная г. Краматорск" составляет 4 миллиона 495 тысяч гривен. Заказчиком услуг выступает ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

Краматорск на карте

Напомним, на территории Краматорского района Донецкой области решили отремонтировать участок дороги общей протяженностью 15,6 км. Ожидаемая стоимость работ составляет 112,5 миллиона гривен. А это почти 7 млн грн за километр.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в селе Сторожница Ужгородского района Закарпатской области решили отремонтировать раздевалку на стадионе почти за 4 млн гривен. Село занимает площадь 0,25 км кв., а по состоянию на 2001 год в нем проживало 2623 человека.