Бесплатным не будет? Сколько должен стоит проезд в метро Киева

В Киевском метрополитене рассказали о больших убытках

Сейчас метро в Киеве работает в условиях значительной финансовой нагрузки, и себестоимость перевозок существенно превышает действующие тарифы. Стоимость проезда в киевской подземке составляет 8 гривен, а себестоимость дороже почти в 5 раз – 36,90 гривны.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен". Передает "Суспільне".

В предприятии подчеркнули, что тарифы на проезд устанавливает исполнительный орган Киевской городской рады (КГГА), а информация о возможном введении бесплатного проезда не соответствует финансовым реалиям.

Согласно финансовым отчетам, за девять месяцев работы убытки столичной подземки достигли 3,07 миллиарда гривен . Себестоимость перевозки одного пассажира составляет около 37 гривен.

Напомним, недавно в Киевраде обсуждали идею сделать проезд в столичном метро полностью бесплатным. Об этом заявил депутат Тарас Козак. По его словам, для столицы это может стоить около миллиарда гривен – депутат считает, что это небольшая сумма.

Козак также рассказал, как финансирование киевского метрополитена осуществляется. На сегодня примерно три четверти от получаемых средств идет непосредственно из городского бюджета украинской столицы, еще четверть — это стоимость проезда, которую платят пассажиры метро.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили из прошлого века. Это один из самых масштабных киевских долгостроев.