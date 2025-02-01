В Ровно в ТЦК прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

Детали инцидента устанавливаются

В субботу, 1 января, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) города Ровно прогремел мощный взрыв. На месте ЧП работали все экстренные службы города — полиция, СБУ, взрывотехники и спасатели.

Также прибыло сразу три "скорых". Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Upd: по состоянию на 17.40 известно о том, что в результате взрыва погиб 1 человек и еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Нацполиции.

Известно, что взрывом выбиты окна в помещении, расположенном по улице Грабник. Вокруг места взрыва правоохранители ограничили движение по пешеходным дорожкам и никого из людей не подпускают близко. Движение автомобилей не перекрывалось.

В пресс-службе Ровенского областного ТЦК и СП подтвердили информацию о взрыве и призвали граждан не паниковать.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Взрыв произошел на улице Грабник

Напомним, в Полтавской области напали на сотрудника ТЦК — в солдата выстрелили на заправке. 1 февраля во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в Пирятине неизвестный атаковал военнослужащего.

Угрожая охотничьим ружьем, преступник требовал от военного отдать оружие. После отказа преступник открыл огонь, смертельно ранив солдата. Злоумышленник завладел автоматом погибшего и скрылся с места преступления вместе с одним из военнообязанных.

В этот же день стрелявший и военнослужащий были задержаны. Как оказалось, стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. Во время обыска следователи нашли и изъяли оружие, из которого был убит военнослужащий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями. Журналистам удалось выяснить детали страшного преступления.