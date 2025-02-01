Убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями: что известно об убитом

Нападение произошло во время сопровождения военнообязанных

31 января около полуночи на одной из автозаправок на трассе Киев-Харьков неподалеку от Пирятина Полтавской области остановился автобус на военных номерах. В салоне находилась группа военнообязанных, призванных по мобилизации, в сопровождении трех военных ТЦК и СП, направлявшихся в учебный центр.

"В этот момент к одному из военнослужащих ТЦК подошел мужчина в балаклаве и пиксельных штанах, вооруженный охотничьим ружьем, с требованием отдать ему оружие, — сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП. — Получив отказ, нападавший произвел выстрел с расстояния 2-3 метров. Злоумышленник забрал у раненого военного оружие и вместе с одним из новопризванных военнослужащих, который направлялся в составе команды в учебный центр, скрылся в неизвестном направлении.

Старший команды оказал неотложную помощь, вызвал скорую раненому воину и следственно-оперативную группу полиции и принял меры для преследования злоумышленников, которые скрылись с места преступления. Врачи "скорой", прибывшей на место происшествия, приняли реанимационные меры, которые, к сожалению, не дали результата — военный скончался на месте".

Как сообщил "Телеграфу" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, погибшему было 39 лет. В свое время он проходил срочную службу, но имел ограниченную пригодность к военной службе, поэтому полтора года назад был призван по мобилизации и назначен в один из ТЦК и СП Полтавской области.

У погибшего остались жена, двое несовершеннолетних детей, родители.

"В мирном городе гражданское лицо позволило себе поднять оружие против воина! Против военнослужащего Вооруженных Сил Украины! Против военного, который выполнял свои служебные обязанности! Это просто за пределами восприятия", — подчеркнул Роман Истомин.

После совершения преступления на территории области была введена специальная операция "Сирена". И уже через несколько часов злоумышленники были задержаны по адресу проживания одного из них в Лубенском районе.

— Уже установлено, что стрелял в военного 40-летний житель Лубенщины, а его сообщником был 36-летний мобилизованный из Полтавы, — сообщил "Телеграфу" представитель ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев. — Мотивы совершения преступления установит следствие.

В ходе проведения неотложного обыска следователи изъяли оружие: охотничье ружье и автомат Калашникова, изъятый у убитого военного, а также гранаты.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов) и ч. 2 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной. Убийство военнослужащего во время исполнения служебного долга является тяжким должно быть расследовано в кратчайшие сроки. Вместе мы должны остановить преступников, посягающих на жизнь защитников Украины", — говорится на сайте Сухопутных войск ВСУ Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из районов Ивано-Франковска сотрудники шиномонтажа "TopShyna" начали препятствовать выполнению служебных обязанностей работнику ТЦК и полицейскому, пришедшим на СТО с целью уточнения учетных данных. Мужчины вели себя агрессивно и провоцировали конфликт.