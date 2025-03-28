Ударов по Украине станет больше: в СНБО назвали причину

"Шахедов" станет больше. РФ наращивает удары по Украине

Так шахедами станет больше. Россия собирается усилить удары по Украине с помощью беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко в своем Telegram-канале. По его словам, Кремль стремится нанести еще больший ущерб украинской энергетической инфраструктуре и в то же время усиливает информационное давление.

"Фактически Путин унижает Трампа, и делает это сознательно. Он бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "говоруном". Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций.

Сейчас Россия атакует шахедами каждый день и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России — дискредитация США на мировом уровне", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила количество площадок для запуска дронов-камикадзе. По данным РБК-Украина, в Краснодарском крае появились три новых точки запуска в районе Приморско-Ахтарска. Там уже функционируют аналогичные объекты, что позволяет противнику отправлять больше беспилотников одновременно.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что командир добровольческой ПВО объяснил, как в Киеве сбивают "Шахеды". При этом удается сэкономить миллионы долларов.