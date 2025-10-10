Екстрені відключення світла ввели у Дніпрі. Вже з’явилися графіки

Строки відновлення подачі електроенергії поки що залишаються невідомими

Після масованої атаки по Україні в ніч проти 10 жовтня в Дніпрі ввели аварійні відключення світла. Ворог завдав ударів по енергооб’єктах.

Про це повідомили у ДТЕК. Там зазначили, що графіки при екстрених відключеннях електроенергії не діють.

"Після атаки противника на енергосистему в Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла. Відключення проводяться за командою НЕК "Укренерго". Графіки не діють під час екстрених відключень. Строк відновлення світла поки невідомий. Ми обов’язково повідомимо, коли ситуація зміниться", — йдеться у повідомленні.

При цьому, в інформаційному Telegram-каналі про відключення світла та води у Дніпрі та Дніпропетровській області зазначено, що наразі відомо про наступні графіки відключення світла:

1.2 група З 08:00 до 16:00

1.1 група 10:00 до 14:00

3.1 група 11:00 до 15:00

Можливі графіки відключення світла у Дніпрі 10 жовтня

Для того щоб дізнатися, в якій групі належить ваша адреса, необхідно перейти на сайт Yasno, вказати своє місто, домашню адресу і вам автоматично висвітиться ваша черга.

Зазначимо, що 10 жовтня відключення світла діють також у Києві та Київській області. Після нічних обстрілів у столиці одразу у шести районах сталися перебої з електроенергією.

Відключення світла у Києві 10 жовтня. Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Київ 10 жовтня, внаслідок чого в Печерському районі було пошкоджено багатоповерхівку, горіли квартири на кількох поверхах. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки російської атаки.