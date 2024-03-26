Украина - Исландия: комментатор сделал предложение в прямом эфире (фото)

В украинском медиа появится еще одна супружеская пара

Перед решающим матчем отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии произошло очень романтичное событие. Комментатор Вадим Шевякин сделал предложение своей возлюбленной в прямом эфире.

Украина — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Заветные слова услышала журналистка Марина Машкина, которая также работала на матче. В ответ она сказала "Да", передает "Телеграф".

Трогательные кадры увидели миллионы украинцев, которые в этот вечер собрались у экранов телевизора для того, чтобы поддержать свою команду. Напомним, что победитель данного противостояния получит прямую путевку на чемпионат Европы-2024, который ближайшим летом пройдет в Германии.

Что касается возлюбленных, то они часто делятся совместными снимками в своих социальных сетях.

Отметим, что Шевякин работает комментатором на MEGOGO. В то же время его будущая супруга Машкина работает на УПЛ ТВ, на матче Украина — Исландия она проводит прямые включения со стадиона в Польше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в первом стыковом матче сборная Украины с большим трудом обыграла команду Боснии и Герцеговины.