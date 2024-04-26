Шансов практически нет? Может ли сборная Украины выиграть Евро-2024

Украинцы имеют все шансы на выход из группы

Национальная сборная Украины пробилась на Евро-2024 и уже начали появляться прогнозы на то, как она там выступит. По одной из версий, нашей команде не суждено выйти даже в полуфинал турнира.

Такой прогноз суперкомпьютер OCB Scores, пишет "Обозреватель". В ходе обработки 1000 всевозможных вариантов развития событий на первенстве Европы, наша команда ни разу не выиграла трофей.

Главным же фаворитом, по версии суперкомпьютера, является команда Англии. Если верить прогнозу, то в решающем матче чемпионата Европы англичане сыграют против финалистов последнего чемпионата мира — французов.

Что касается действующего обладателя трофея команды Италии, то ее не рассматривают в числе фаворитов первенства.

Если говорить о сборной Украины, то у нашей команды 12-й результат по вероятности выхода из группы. Суперкомпьютер верит в то, что футболисты сборной Украины выйдут в 1/8 финала, на это событие он дает вероятность почти в 66%. А вот выход в четвертьфинал нашей команды машина оценила лишь в 8,7%. На то, что подопечные Сергея Реброва пробьются в полуфинал вероятность составляет 0,7%.

Напомним, что чемпионат Европы-2024 пройдет ближайшим летом в Германии. В одной группе с командой Украины сыграют Бельгия, Румыния и Словакия.

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