Шансів практично немає? Чи може збірна України виграти Євро-2024

Українці можуть на вихід з групи

Національна збірна України пробилася на Євро-2024 і вже почали з’являтись прогнози на те, як вона там виступить. За однією з версій, нашій команді не судилося вийти навіть у півфінал турніру.

Такий прогноз суперкомп’ютер OCB Scores, пише "Обозреватель". У ході обробки 1000 різноманітних варіантів розвитку подій на першості Європи наша команда жодного разу не виграла трофей.

Головним фаворитом, за версією суперкомп’ютера, є команда Англії. Якщо вірити прогнозу, то у вирішальному матчі чемпіонату Європи англійці зіграють проти фіналістів останнього чемпіонату світу – французів.

Що стосується чинного володаря трофея команди Італії, то її не розглядають у числі фаворитів першості.

Якщо говорити про збірну України, то наша команда має 12-й результат за ймовірністю виходу з групи. Суперкомп’ютер вірить у те, що футболісти збірної України вийдуть до 1/8 фіналу, на цю подію він дає ймовірність майже 66%. А ось вихід до чвертьфіналу нашої команди машина оцінила лише у 8,7%. На те, що підопічні Сергія Реброва проб’ються до півфіналу, ймовірність становить 0,7%.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 пройде найближчим літом у Німеччині. В одній групі з командою України зіграють Бельгія, Румунія та Словаччина.

Раніше "Телеграф" писав про те, де можна дивитися онлайн матчі чемпіонату Європи.