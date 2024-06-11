"Барби": жена футболиста сборной Украины блеснула роскошной фигурой на отдыхе (фото)

Девушка обладает феноменальной фигурой и не стесняется демонстрировать ее на публике

Анастасия Конопля, жена правого защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли отпраздновала 25-летие в Турции. К слову, Ефим сейчас находится в расположении сборной Украины, которая продолжает подготовку к чемпионату Европы-2024.

Соответствующие публикации Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка отпраздновала свой юбилей в Стамбуле.

"Мой любимый Стамбул", — написала красотка в соцсетях, опубликовав несколько снимков с отдыха.

Анастасия Конопля

В сети с восторгом восприняли новые снимки Анастасии. За блогом Конопли следят свыше 10 тысяч человек.

"Барби", "Красота", "Вау", "Шикарная фигура", — пишут пользователи под фото.

Ранее Анастасия опубликовала несколько горячих снимков в бикини, отметив, за красивой картинкой стоит много очень тяжелой работы. Девушка тренируется практически каждый день. Напомним, Ефим сейчас находится в Кишиневе (Молдова), где сборная Украины проведет заключительный спарринг перед Евро-2024. "Телеграф" сообщал, где смотреть матч Молдова — Украина, а также делился прогнозом на это противостояние.